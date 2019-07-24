«Півень, закрий дзьоб і з’їж го*на!»: українці жорстко відповіли Ляшко на його пост про вибори

Добре відомий всьому українському народу і більшої частини світу своїми витівками з вилами, колишній народний депутат ВРУ, який програв позачергові вибори до парламенту Олег Ляшко написав у соціальній мережі «Фейсбук» гнівний пост до українців, розуміючи, що крісло в новому парламенті йому вже не світить.

Згідно з даними Центрвиборчкому, партії Ляшка, за результатами обробки майже 99 відсотків протоколів, не вистачило близько одного відсотка, щоб пройти в Раду. Таким чином, Ляшко написав: «Народ мій, що ти наробив?! Ганебні вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала всю владу, але й за все відповість дуже скоро. Я і наша команда — в опозиції до Зеленському і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Приєднуйтесь!».







Примітно, що громадяни української держави дуже гнівно і з сарказмом відреагували на дане висловлювання Ляшко. Одні з громадян відписали у своїх коментарях «півень, закрий свій дзьоб», а інші – «пора тобі з’їсти го*на!».