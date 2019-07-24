Терористи вирішили підставити ВСУ і зганьбилися

Терористи «Л/ДНР» зняли безглузде фейковое відео про ЗСУ, показавши, як вони нібито відкривають вогонь на Донбасі під час перемир’я.

Бойовики зіграли нетверезих україномовних військових у балаклаві і одязі з націоналістичною символікою. Ролик найманці Росії опублікували в мережі

При цьому перед пострілом один з невдалих акторів зигует і каже: «Зеля, пішов у д*пу зі своїм перемирієм».

«Фейки бувають різні, але тут навіть я заплакав. Тут є все, крім візитки Яроша і шеврона полку «Азов», – написав про бавовні офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

«Особливо подобається, що воно повертає голову, щоб впасти прямо на автомати», «Це не україномовний говорить. Текст людини, яка все життя говорив російською», «Погано підготувалися!» – коментують пропагандистський ролик користувачі соцмереж.

Скрін коментарів до відео

Що бля*дЬ???🤣

Дешевий дірявий фейк🤣 pic.twitter.com/EDGOis2MF9

— Черговий по дЫнЫрЫ (@dezhurka_dYnYrY) July 24, 2019