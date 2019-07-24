У Туреччині розстріляли білоруського дипломата

У столиці Туреччини Анкарі у середу, 24 липня, невідомий вистрілив у радника посольства Білорусі Олександра Поганшева, в результаті чого він з важкими травмами був госпіталізований.

Відзначається, що зловмисник після нападу застрелився.

Поганшев був доставлений в одну з лікарень Анкари, де його направили з чотирма вогнепальними пораненнями в реанімацію. Дипломату зробили термінову операцію, його стан оцінили як вкрай важкий.

Стало відомо, що нападник – колишній військовослужбовець армії Туреччини, у якого запідозрили психічні відхилення. При цьому, передбачається, що він був сусідом радника посольства Білорусі та між ними був давній конфлікт.

У МЗС Білорусії підтвердили інформацію про поранення співробітника посольства.

«Співробітник посольства повертався з дитиною додому, коли психічно неврівноважений колишній військовослужбовець кілька разів вистрілив у дипломата», — цитує офіційного представника МЗС Білорусі Анатолія Очі TUT.BY.

Відзначається, що син Поганшева не постраждав. Турецька поліція почала розслідування у зв’язку з нападом на дипломата.