Вибори до Верховної Ради: ЦВК опрацювала 99,76% протоколів

За результатами опрацювання 99,76% протоколів голосування на дострокових парламентських виборах партія “Слуга народу” отримала 43,17% підтримки виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

На іншому місці – “Опозиційна платформа – За життя” (13,02%), на третьому – ВО “Батьківщина” (8,18%), четверту позицію посідає “Європейська солідарність” (8,11%). Замикає топ-5 партія Святослава Вакарчука “Голос” із результатом 5,83%. Із партій, що не подолали прохідний бар’єр єр у 5%, найбільше виборці підтримали “Радикальну партію Олега Ляшка” – 4,01%.