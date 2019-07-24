Укладено дуже багато декларацій: Моз виділили 1 млрд додаткового фінансування

Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на фінансування медзакладів первинної медичної допомоги. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Відомо, що дане рішення було прийнято в середу, 24 липня, на засіданні уряду.

Таким чином, на фінансування медучрежедний було виділено 1 млрд гривень. У Моз уточнили, що потреба в цьому виникла з-за високої динаміки укладення декларацій з лікарями первинної ланки.

Так, з початку 2019 року, Національна служба здоров’я України виплатила закладів первинної меддопомоги більше 9,6 млрд грн в рамках укладених з ними договорів. А в даний час понад 28 млн українців вже уклали з лікарями декларації.

«В ефективних медичних закладах первинної допомоги, які приєдналися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер і медбратів первинки це відбивається в зарплаті більш ніж 10, 15 і 20 тис. грн.», — констатує Моз.