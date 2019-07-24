Призначений заступник секретаря РНБО Данилов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинам російських контрабандистів, — журналіст Капустін

Призначення Олексія Данілова на посаду заступника голови РНБО — одне із самих несподіваних і найбільш вдалих призначень президента Зеленського за останні дні.

Про це пише у Facebook журналіст Андрій Капустін. У середині двотисячних він працював радником із ЗМІ Данилова, який тоді обіймав посаду голови Луганської ОДА.

«Повірте, що, якщо б недопрезидент Ющенко не збив Данилова з посади губернатора, тому що Данилов пройшов за квотою Тимошенко, то є великий відсоток ймовірності, що ОЗУ «ЛНР» взагалі могло й не бути…», — написав Капустін.

«Досить згадати, як Данилов неодноразово і вкрай категорично наполягав на нарадах, щоб прикордонники почали стріляти на ураження по машинам, гонявшим з Росії контрабанду… Але, оскільки тодішній командир прикордонного загону їздив на вихідні в Ростов — паритися в лазні зі своїм російським колегою, то, як ви розумієте, ні про яку стрільбі по годувальникам мови бути не могло… Тому що контрабандний товар могли хіба що заарештувати… З тим, щоб трохи пізніше повернути обуреним пацанам чи не вибаченнями…», — додав журналіст.

За словами Капустіна, «без особливого ентузіазму» до ідеї вогню на ураження по контрабандистам поставився і тодішній секретар РНБО Петро Порошенко.

«Мені довелося бути з ним в одному вертольоті, коли це істота здійснював обліт державного кордону… І з повітря було добре видно, що умовна межа між двома країнами була, як павутиною, покрита коліями контрабандного транспорту — від легких «Газелей» до важких армійських бензовозів… За перегін через кордон контрабандного бензовозу тоді водив платили аж 25 гривень… Що непогано характеризувало ситуацію з робочими місцями в області…», — згадує Капустін.

«Треба було бачити обличчя Порошенко, коли йому доповідали, що тільки через Краснодон кожен день проходить контрабанди на мільйон доларів… Судячи з відчуженої мрійливості цієї особи, в черепній коробці тодішнього секретаря РНБО грав зведений контрабасный оркестр… до Речі, саме після цього візиту, потоки контрабанди через Луганський ділянку кордону зросли в рази…», — додав журналіст.

За словами Капустіна, Данилов не влаштовував Ющенка тим, що «пройшов за квотою Тимошенко».

«Але, якщо б недопрезидент не збив Данилова, думаю, що він би все одно зумів переламати ситуацію і перекрити кордон… А заодно довів до логічного фіналу справи проти Тихонова і Єфремова… Того самого, що ініціював створення «ЛНР», якого відпустили з в’язниці, і на чиїх руках кров тисяч жертв… Причому, Єфремова було за що надовго закривати вже тоді… Але недопрезидент Ющенко, збиваючи Тимошенко, на той момент вже щосили цілувався в ясна з зі своїм тезкою-шапкокрадом…», — вважає Капустін.

«Думається, що Олексій, який як ніхто в Києві, знає ситуацію зсередини в ОРДЛО, все це пам’ятає… І його призначення дасть нехай і не публічна, але більш ніж ефективне вирішення багатьох проблем… Льоша, пали!!!!», — підсумував журналіст.







