ЄС вимагає від росії негайно звільнити 24 моряків, Гриба та інших українських політв’язнів

Євросоюз вимагає від РФ негайно звільнити незаконно засудженого Павла Гриба, а також всіх українських політичних в’язнів, включаючи 24 моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.





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Про це йдеться в заяві представника ЄС з приводу рішення Верховного суду РФ, який підтвердив вирок Павлу Грибу.



“23 липня Верховний суд Російської Федерації підтримав рішення російського суду щодо тюремного ув’язнення на шість років Павла Гриба, 21-річного громадянина України з обмеженими можливостями, який був викрадений з Білорусі російською владою в серпні 2017 року. З тих пір він незаконно перебував в Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень. Європейський Союз продовжує очікувати, що Павло Гриб буде негайно звільнений”, — йдеться в документі.



У заяві нагадується, що Гриб страждає від дуже серйозних захворювань, які в будь-який момент можуть стати загрозою для його життя. Незважаючи на це, в порушення постанови Європейського суду з прав людини, українським лікарям не було надано дозволу його оглянути. Євросоюз очікує, що Павло Гриб без зволікань отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування.



“Усе незаконно заарештовані громадяни України, які утримуються на Кримському півострові і Росії, включаючи екіпажі кораблів, захоплених Росією 25 листопада, повинні бути негайно звільнені. Міжнародним спостерігачам з прав людини необхідно надати повний, вільний і безперешкодний доступ на Кримський півострів”, — підкреслюється в заяві Євросоюзу.