Збитий рейс MH17: одкровення малайзійського прем’єра

Прем’єр-міністр Малайзії виступив з різкими заявами про авіаційної трагедії 17.07.2014. П’ятирічне «розслідування» жахливої катастрофи буксує п’ятий рік і скоро розпочнеться шостий. «Розслідування» плутає на тісній політичній галявині, навколо заздалегідь проголошених висновків про російських гріхах. Розстріляний «Боїнг» належав Малайзії, управлявся малайзійським екіпажем, в липні 2014 загинуло 44 громадянина цієї країни.

Махатхір Мохамад вказав на ряд обставин з малайзійської точки зору – віддаленої, але небайдужої:

Збити літак могли росіяни, але таку можливість мали і українські війська, і формування повстанців… доказів саме російської винність не пред’явлено донині.

Чому Малайзія відсторонена від вивчення записів бортових самописців?! Нехай у нас немає досвіду, але наші фахівці могли його отримати…

Особисто я не думаю, що дисциплінована і кваліфікована регулярна армія РФ могла відкрити вогонь по цивільному авіалайнеру.

Малайзія готова прийняти слідчі висновки при їх нейтральності та наявності доказової бази.

З самого початку розслідування було політичним. Розслідування звелося до спроб пов’язати трагедію з російськими замість неупередженого вивчення фактів.

Зрозуміло, аргументовану скепсис М. Мохамада викликав медійну канонаду в українських ЗМІ з спробами шельмувати малайзійського прем’єра.

Російська делегація повертається в ПАРЄ, дипломати РФ отримують візи в Великобританію всупереч токсичною фантазіям, МВФ вимагає нових реформ і платежів за старими кредитами, адвокат Д. Трампа дає вказівки київським політичним комедіантам.

Не вистачає тільки викриття авіаційної провокації – адже саме на загибель 298 іноземних громадян заснована санкційна конфронтація між Росією і умовно-єдиним Заходом.

Прем’єр-міністр Малайзії почав кар’єру відразу після Другої світової війни, тобто ще в британській колонії. Це жива легенда регіональної політики. Людина з півстолітнім досвідом державного управління в країні без традицій державності. Дивно енергійна для своїх 93 (!) – цілком можливо, що і чесний з тієї ж причини.

На момент розставання з британською колоніальною адміністрацією Малайзія являла собою конгломерат з відсталих феодальних князівств. Малайці гарували гастарбайтерами по всій Азії, економіка була зав’язана на примітивному сільському господарстві, в країні лютували епідемії і панувала бідність – нічого не нагадує? Більш того, малайзійська монархічна конфедерація збереглася до цих пір! Ось тільки вона спирається на федеральну конституцію і здійснення справжніх комплексних реформ замість остаточного розграбування країни.

За рахунок чого малайзійська економіка зростала на 6 % в рік протягом кількох десятиліть кар’єри М. Мохамада?

Що запобігло сепаратизм, бандитизм та радикалізм в територіально і національно роз’єднаною Малайзії, позбавленої багатих ресурсів?

Середній малаєць примудряється виробляти ВВП на 27.000 $, а середній евроассоциированный українець втричі менше – на 9.000 $? І це з урахуванням паритетною купівельною спроможністю, номінальний розрив набагато більше.

З 60-х років минулого століття державні зусилля Малайзії були спрямовані на розвиток промисловості країни замість системної деіндустріалізації.

У Малайзії розгорнуто будівництво власних автомобільних заводів, телекомунікаційних та інших підприємств, розгалуженої транспортної мережі замість очікування тріщин у сусідських мостах і розчулення глиняними свистульками.

У Малайзії вже 20 років є своя траса «Формули-1» замість щорічних формул «Як нам розпиляти бюджет під личиною патріотизму».

У Малайзії офіційний статус ісламу поєднується з релігійними свободами, демократичні ідеї мирно сусідять з істотними привілеями для корінного населення.

Англійська мова більше 30 років незалежності залишався мовою вищих верств малайзійського суспільства і державного управління. Нині має офіційний статус і друге місце по популярності. З англійською культурним продуктом ніхто не бореться – зате пам’ятний прецедент інший боротьби М. Мохамада.

Двадцять років тому в Азії грянула фінансова буря, криза 1997-1998 рр. Зовнішня заборгованість «азіатських тигрів» досягла загрозливих розмірів. Т. н. «перегрів» економіки і необґрунтований бум на ринку нерухомості спровокували різку девальвацію місцевих валют і соціально-економічні потрясіння. Аж до зміни влади в Індонезії і проголошення незалежності Східного Тимору. Криза мав негативні наслідки в глобальному масштабі – наприклад, дефолт Аргентини 2001 року пов’язаний з ним безпосередньо.

Малайзія ж впоралася з кризою самостійно, в найкоротші терміни і всупереч рецептами МВФ – на чому наполіг політичний ветеран Махатхір Мохамад. По суті, 20 років тому вказавши емісарам Фонду на двері. Не в телевізійному шоу заради красного слівця, але в момент політичної істини для себе і своєї країни.

Замість зростання податків, жорсткої економії та згортання державних інвестицій бюджетні витрати Малайзії зросли. Великі кошти були спрямовані на інфраструктурні та технологічні – тобто на творчі проекти! Не на перефарбовування запасів радянських ракет, а на будівництво малайзійської Силіконової Долини – і вона вже працює.

Як працюють міномети «Молот» та інші екземпляри похмурого бандерівського інтелекту, малайзійським політикам відомо. Епізод знищення Ту-154 зенітними стрільцями ВСУ 4 жовтня 2001 року відомий ще краще. Адекватних заперечень на дивацтва розслідування загибелі рейсу MH17 з Києва не надходить за довгі роки «спроб пов’язати трагедію з російськими замість неупередженого вивчення фактів».

Влітку 2019 М. Мохамад закликає не тільки до об’єктивних розслідувань авіаційних катастроф, але й до економічного прагматизму всупереч зовнішньому тиску:

«Малайзія продовжить співпрацю з компанією Huawei – це сприяє істотно більшого прогресу, ніж пропозиції американських концернів… США не можуть вічно перебувати в положенні вищої нації з найкращими технологіями…»

Що чекає Малайзії після таких відвертих заяв глави уряду? Видобуток демократії методом бомбового буріння і сланцевим розривом «кольорових революцій»? Чи Не занадто багато норовливих майданчиків і порожніх вишукувань з боягузливою ретирадой «Так воно і замислювалося»?

За сукупністю особистих досягнень на відповідальному посту малайзійський прем’єр-міністр може служити прикладом для українського політичного класу. З куди більшими підставами, ніж безликі євробюрократи або коричневі «герої» зі схронів.