Україна видворила двох росіян-нелегалів

У Вінницькій області напередодні примусово видворили за межі країни двох росіян — нелегальних мігрантів.







Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.



«23 липня працівниками відділу організації попередження нелегальної міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області спільно з працівниками Жмеринського районного відділу Управління ГТС України у Вінницькій області за порушення законодавства України, відповідно до вимог статті 30 розділу III Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 року» здійснено примусове видворення за межі держави 2 громадян Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



Відзначається, що громадян Російської Федерації 1958 та 1960 років народження примусово видворили за межі України на підставі рішень Вінницького міського суду від 23.07.2019 року.



Нелегалів відправили за межі України через міжнародний пункт пропуску «Сеньківка».