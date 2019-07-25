Трамп наклав вето на резолюції, що блокують продаж зброї Саудівській Аравії

Раніше Палата представників проголосувала проти продажу зброї саудівського королівства

Президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюції Конгресу, що блокують продаж зброї Саудівській Аравії як суперечать, на його думку, інтересам США.

Раніше Палата представників проголосувала за те, щоб заблокувати продаж зброї Саудівській Аравії та іншим союзникам на суму 8,1 мільярда доларів в докір президента.

Законодавці, багато з яких обурені роллю Ер-Ріяда у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашогги в минулому році, взяли три резолюції, які дозволяють запобігти спірні продажу, оголошені Трампом раніше в цьому році в рамках надзвичайних заходів.

Блокуючі продажу резолюції також були схвалені Сенатом.

У листі, направленому в Сенат, Трамп поінформував і своє рішення накласти вето і зазначив, що резолюції Конгресу «послаблять глобальну конкурентоспроможність Америки і завдадуть шкоди важливим відносинам нашої країни з її союзниками і партнерами».

Він також підкреслив, що Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати «є регіональним оплотом у боротьбі проти зловмисної діяльності Ірану і його клієнтів».

Президент Трамп скористався своїм правом вето в третій раз за всі роки його президентства.

В той час як рішення Палати представників було прийнято впевненим більшістю голосів, воно було менше двох третин, необхідних для подолання вето Трампа.

Трамп домагається укладення 22 окремих контрактів на обслуговування літальних апаратів, продаж високоточних керованих боєприпасів та іншої зброї і техніки Саудівської Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам та Йорданії в період загострення напруженості на Близькому Сході.

Критики кажуть, що продажі зброї погіршать руйнівну війну в Ємені, де Саудівська Аравія очолює підтримувану США коаліцію у боротьбі з підтримуваними Іраном повстанцями хуті. На думку ООН, ця війна спровокувала найбільший гуманітарна криза в світі.

«Коли ми бачимо, що відбувається в Ємені, дуже важливо, щоб США зайняли свою позицію», – заявив голова комітету з міжнародних справ Еліот Енгел, виступаючи в Палаті представників.

Однак ведучий республіканець в комітеті конгресмен Майкл Маккол засудив резолюцію, як «небезпечну» для періоду, коли Іран розширює сферу свого впливу.

«Іран простягає щупальця терору по всьому Близькому Сходу, – заявив він. –

Якщо ми дозволимо їм домогтися успіху, буде процвітати тероризм, панувати нестабільність, а безпека наших союзників, наприклад, Ізраїлю, опиниться під загрозою».