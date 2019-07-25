44-річна Наталі Имбрулья чекає первістка

Наталі Имбрулья

Сьогодні 44-річна Наталі Имбрулья поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram. Співачка опублікувала новий пост, в якому повідомила, що чекає першої дитини. Наталі була гранично відверта з шанувальниками і розповіла, що для того щоб завагітніти, вона вдалася до процедури ЕКЗ (штучне запліднення. — Прим. ред.).

У мене є для вас важливе оголошення. Ні, я не проковтнула кавун! Це восени я чекаю появи на світ свого первістка. Для тих, хто близько мене знає, не секрет, що я хотіла цього багато років, і рада, що це стало можливим за допомогою процедури ЕКО і донора сперми. Я більше нічого не буду говорити про цю тему публічно. Однак я дуже схвильована цією новою главою в моєму житті: у мене виходить альбом, і я стану мамою!

— повідомила Наталі.

Наталі Имбрулья

Фолловери відразу ж почали вітати співачку з вагітністю та висловили впевненість, що Наталі буде прекрасною мамою.

Прекрасні новини, Наталі!

Вітаю з усіма радісними подіями в житті! Бог тебе благословив,

Неймовірно! Вітаю!

— висловилися інтернет-користувачі.

Нагадаємо, що співачка, яка прославилася в кінці 1990-х своїми хітами Torn і Big Mistake, завжди ретельно оберігала своє особисте життя і вела закритий спосіб життя. У пресі ходили чутки, що в дев’яностих Имбрулья зустрічалася із зіркою серіалу «Друзі» (Friends) Девідом Швиммером. Потім у Наталі був нетривалий роман з Ленні Кравіцом.

Після цього розставання співачка почала зустрічатися з лідером групи Silverchair Деніелем Джонсом. У 2003 році вона вийшла за нього заміж. Шлюб тривав 5 років, і в 2008-му пара подала на розлучення (за чутками, після цього Наталі знову ненадовго зійшлася з Кравіцом). Після цього про особисте життя співачки ЗМІ нічого відомо не було.