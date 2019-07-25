Нічна стрілянина у Києві: чоловік відкрив вогонь по натовпу

У Києві біля ресторану компанія з 20 чоловік розпивала алкогольні напої та напала на перехожого. У нього був з собою пістолет.

Очевидець розповів, що двоє хлопців з компанії вдарили чоловіка, який проходив повз. Щоб захистити себе він дістав пістолет, що ще більше розлютило натовп і його вдарили по голові пляшкою.

Після потерпілий, щоб відлякати хлопців, почав стріляти у різні боки. На підмогу своїм друзям прибігло більше десяти чоловік. Вони повалили чоловіка з пістолетом і продовжили бити.

Подія сталася на вулиці Маршала Малиновського, 4в.

Туди було направлено п’ять екіпажів патрульної поліції. Постраждалого забрала поліція, інші учасники бійки втекли з місця злочину. Також у відділення був доставлений чоловік з сусідньої компанії, який, за показниками свідків, теж брав участь у нападі.