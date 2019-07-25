Щоб кава стала корисною, потрібно її пити правильно

Як треба пити каву, щоб не нашкодити своєму організму, а принести тільки користь. Пояснює експерт.

За словами керівника МОЗ Уляни Супрун, якщо пити каву тільки заради приємного смаку і отримання задоволення, а не для обману мозку, то вона може стати корисним компонентом. У цьому напої містяться ефірні масла і поліфенольні сполуки, які позитивно впливають на організм.

У носіїв гепатиту С, які регулярно п’ють каву, на 40% зменшується ймовірність виникнення раку печінки. Кава підвищує тиск, до 60% зменшує ймовірність утворення хвороби Паркінсона. До речі, люди, які люблять каву, рідше за інших страждають від діабету.

Незважаючи на таку колосальну кількість корисних властивостей, кава все ж може бути небезпечною. Є люди, які володіють потужними генами цитохромів, вони можуть випити багато кави без шкоди для здоров’я. А ось власники повільних цитохромів можуть постраждати: порушиться сон, буде наростати тривога, почнуться проблеми з серцем.

– Вагітним не варто пити багато кави, так як великий вміст кофеїну збільшує ризик виникнення викидня. А ще ви ризикуєте народити дитину з катастрофічно низькою вагою, – пояснює Уляна Супрун.

Експерт радить робити перерви, в які ви не будете пити каву. Це потрібно для того, щоб у вас зменшилася кількість аденозинових рецепторів. Також кави не варто пити з якимись добавками або солодощами, як це робить більшість людей. У день рекомендується пити не більше чотирьох чашок, кожна з яких містить не більше 400 міліграмів.

: ukrhealth.net

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