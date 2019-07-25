Порошенко збільшив свій статок ще на 30 мільйонів

Петро Порошенко
П’ятий президент України Петро
Порошенко задекларував прибуток від «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал» –
закритого інвестфонду, який управляє його активами. Відповідні
зміни внесені в декларацію колишнього глави держави.
Відповідно до змін, Порошенко ввечері 23 липня
задекларував дивіденди від «Прайм Ессетс Кепітал» в розмірі 30 мільйонів 800
тисяч гривень, отримані 15 липня.
Нещодавно журналісти розбиралися, чому резиденцію
Порошенко називають Білим будинком по-українськи і що ще знаходиться
у володінні екс-гаранта Конституції.
Раніше SKELET-info повідомляв, що на Кіпрі суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Порошенко, Олега Гладковського та Ігоря Кононенка.