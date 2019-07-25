Власника «Олімпу» в російському СІЗО перевели в загальну камеру

Колишнього «регіонала», президента алкогольного холдингу «Олімп» Павла Климця, затриманого в Росії навесні 2019-го, перевели з СІЗО «Лефортово», де він утримувався в «одиночці», в загальну камеру іншого слідчого ізолятора.

Про це повідомило джерело з оточення донецького бізнесмена.

Таким чином, за його даними, ситуація тільки погіршується. «У нього (Климця. — Ред.) відібрали мобільний телефон, не дозволяють побачень. Його люди привезли гроші для застави, але це не допомогло — очевидно, вимагають чогось більшого. Не виключено, що хочуть забрати бізнес або його частину», — розповіло джерело.

Відомо, що останнє засідання у справі Климця пройшло в Москві 10 червня. Очікувалося, що після цього бізнесмен зможе вийти на свободу під заставу. Проте прес-секретар водочника Юлія Трестер заявляє, що ситуація на сьогодні не змінилася. За її словами, нових засідань по справі Климця також не призначали.

«Нічого не відомо, і дружина, як і раніше дуже просить про режим тиші, бо переживає, що це негативно вплине на хід справи. Зв’язок з них є, так», — розповіла Юлія Трестер.

У той же час, різного роду експерти в ефірі українських телеканалів заявляють про «захоплення Росією українських бізнесменів» (зокрема, говорячи про Климце) і закликають президента Володимира Зеленського зайнятися питанням їх звільнення поряд із звільненням полонених українських моряків. Це виглядає дещо маргінальний, враховуючи, що Климець, швидше за все, прибув у Росію для того, щоб домовитися про продовження нелегальної діяльності його заводу в аннексированном Криму.

Нагадаємо, що на початку квітня 2019 року 51-річного Павла Климця заарештували в Москві разом з топ-менеджером «Олімпу» Юлією Самойлової. Слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу, про дачу хабара в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 291 КК РФ). 12 квітня суддя Марина Сирова відправила Климця в СІЗО.

За інформацією низки українських і російських ЗМІ, візит мільйонера в РФ міг бути пов’язаний з обговоренням долі його активів в самопроголошених Л/ДНР» і аннексированном Криму, контроль над якими Климець нібито втратив. Однак, за деякими даними, його заводи на окупованих територіях продовжували «розливати» горілку і навіть поставляли її в Україну, а причиною візиту Климця в РФ став переділ активів російськими конкурентами.

За версією слідства, бізнесмен дав хабар, щоб знову отримати над ними контроль. Про це правоохоронцям повідомив колишній адвокат Гір Чудопалов, який в даний час сам перебуває під арештом у справі про хабарництво. Пізніше Климець був повторно заарештований до 10 червня 2019-го.

Руслан Якушев