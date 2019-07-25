«Росія – агресор!» У США висловили потужну підтримку Україні

У США підтримали Україну після проведення позачергових виборів у Верховну Раду.

Про це в Facebook повідомляє посольство України в США з посиланням на заяву Держдепартаменту.

У Держдепі зазначили, що парламентські вибори дали «чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів».

«Ми будемо працювати з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для успішної країни. Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-о-пліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичного і безпечного держави в її міжнародно визнаних кордонах «, – йдеться в повідомленні.