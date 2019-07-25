У Раді з’явиться нова Білозір – невістка співачки Лариса

Лариса Білозір
Співачка і політик Лариса Білозір, невістка екс-нардепа (БПП),
колишнього міністра культури Оксани Білозір і хрещеної матері дочок
екс-президента Петра Порошенка,
пройшла на позачергових виборах у Верховну Раду 2019. Як повідомляє «Таблоїд»,
вона перемогла по 15 округу у Вінницькій області як самовисуванка, а в 17-ом
окрузі по мажоритарці пройшов її батько, Микола Кучер.
«Як ще в далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна
Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути в Раду свого сина Андрія. Про це вона
прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради. Син
не пройшов, зате невістка виявилася успішнішою», – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що Лариса Білозір – економіст з кандидатською
ступенем, навчалася в Брюсселі, голова громадської організації і лауреат
конкурсів з благодійності, а також лауреат конкурсу «Жінка III
тисячоліття»».
Вона любить вишиванки і брендові сумки, серед яких має
аксесуар від Dior, вартість якої починається від $3 тисяч доларів. Крім
того, Білозір займається спортом.
«Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки,
як самовисуванка, і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це
був мій самий важливий досвід у політиці. Але тепер, мені здається, що я не боюся
нічого і нікого, жодної роботи в світі», – написала вона в Instagram.
Раніше SKELET-info повідомляв, що син Білозір, Андрій, призначений в. о. гендиректора національної акціонерної компанії «Украгролізинг».
Крім того стало відомо, що Оксана Білозір проміняла на сцену афери з «рішенням» чужих
питань. Ана сайті публікувалася інформація, що
бізнесмен-рейдер Олександр
Капітонов благополучно продовжує займатися рейдерством під дахом нардепа
Оксани Білозір.