У Раді з’явиться нова Білозір – невістка співачки Лариса

Лариса Білозір

Співачка і політик Лариса Білозір, невістка екс-нардепа (БПП),

колишнього міністра культури Оксани Білозір і хрещеної матері дочок

екс-президента Петра Порошенка,

пройшла на позачергових виборах у Верховну Раду 2019. Як повідомляє «Таблоїд»,

вона перемогла по 15 округу у Вінницькій області як самовисуванка, а в 17-ом

окрузі по мажоритарці пройшов її батько, Микола Кучер.

«Як ще в далекому 2014-му році писала журналістка Тетяна

Ніколаєнко, Білозір намагалася просунути в Раду свого сина Андрія. Про це вона

прямо просила Юрія Луценка, але той у відповідь порадив почати з міськради. Син

не пройшов, зате невістка виявилася успішнішою», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що Лариса Білозір – економіст з кандидатською

ступенем, навчалася в Брюсселі, голова громадської організації і лауреат

конкурсів з благодійності, а також лауреат конкурсу «Жінка III

тисячоліття»».

Вона любить вишиванки і брендові сумки, серед яких має

аксесуар від Dior, вартість якої починається від $3 тисяч доларів. Крім

того, Білозір займається спортом.

«Це був для мене виклик. Я пішла без партійної підтримки,

як самовисуванка, і скажу вам відверто, це було не легко. І, напевно, це

був мій самий важливий досвід у політиці. Але тепер, мені здається, що я не боюся

нічого і нікого, жодної роботи в світі», – написала вона в Instagram.

Раніше SKELET-info повідомляв, що син Білозір, Андрій, призначений в. о. гендиректора національної акціонерної компанії «Украгролізинг».

Крім того стало відомо, що Оксана Білозір проміняла на сцену афери з «рішенням» чужих

питань. Ана сайті публікувалася інформація, що

бізнесмен-рейдер Олександр

Капітонов благополучно продовжує займатися рейдерством під дахом нардепа

Оксани Білозір.