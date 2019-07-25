Україні передали 64 засуджених з «ЛНР»: перші фото

У середу, 24 липня, терористи «ЛНР» передали українській стороні 64 засуджених, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольної Україні території Луганської області.

Про це повідомив заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов на своїй сторінці в Facebook. За його словами, передача відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто омбутсмана Людмили Денисової.

Чернишов відзначив, що це вже шоста успішна передача укладених з території «ЛНР».

«Загалом, з грудня 2018 року переміщено 319 осіб. Всього ж, з 2014 року на територію, контрольовану урядом України, повернуто 554 людини, з яких 223 – з окупованої частини Донецької області і 12 – з АР Крим», – написав він.

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Людмили Денисової

Повернення засуджених

Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених

Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених

Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених

Facebook Дениса Чернишова