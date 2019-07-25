NASA повідомило про втрату контролю над HD камерами з МКС

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.

В повідомленні йдеться, що наземні комп’ютери більше не отримують інформацію з камер.

«Команда інженерів вивчає інформацію про стан HDEV, щоб визначити, що могло статися», — розповіли в управлінні.

На сайті NASA повідомили, що додаткові оновлення будуть публікуватися в міру їх появи.