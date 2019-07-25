На Київщині слідчій вкрав речові докази

Слідчий у свого колеги викрав речові докази! Боляче та прикро розуміти, що серед нас є такі негідники. Про це повідомляє поліція Київської області

“Ми викрили цього «перевертня», звернулися до колег з ДБР та вилучили у нього залишки речових доказів. Зараз усі зібрані матеріали в ДБР

Ще на одного поліцейського, який спаплюжив чесне ім’я тих, хто несе вірно службу, буде менше у наших лавах!”,-йдеться у повідомленні

Скориставшись тим, що в кабінеті йшли ремонтні роботи, він викрав кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.