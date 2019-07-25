Підкинув на 4 метри у повітря: у США бізон напав на 9-річну одеситку

У Йеллоустонському національному парку США на дев’ятирічну одеситку напав бізон. Він підкинув дитину на 3-4 метри у повітря.
На щастя, вона залишилася жива, їй була надана медична допомога.
Причиною нападу бізона стало недотримання відстані між дикою твариною і людьми. За 20 хвилин до нападу на дівчинку бізона оточила група з 50 осіб.
Керівництво парку радить не наближатися до бізонів, лосів і оленів на відстань менше 23 метрів, до вовків і ведмедів – 100 метрів.
Щодо інциденту проводиться розслідування.
Читайте також: Нардеп Рибалка продає українцям скло замість насіння: на заклики прокоментувати ситуацію – відмовчався