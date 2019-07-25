Погода в Києві: дощі і грози не йдуть зі столиці

Синоптики знову прогнозують на четвер, 25 липня, в Києві дощі з грозами. При цьому температура повітря вдень буде +23 … +25 градусів, а вночі +14 … +16 градусів.

Така ж погода, за даними Укргідрометцентру, буде по всьому регіону. Температура повітря в Київській області також буде близько +25 … +26 градусів вдень і від +12 … до +16 градусів вночі.

При цьому синоптики вже і раніше на цьому тижні прогнозували дощі, проте опадів в Києві не було.

Нагадаємо, що 14 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів у цей день – 36 мм, що на 8 мм більше ніж це було в 1962 році. Варто відзначити, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року – 103 мм. А 17 липня температура води в Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня впала нижче позначки + 20,0 °С.