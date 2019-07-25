За розкрадання в особливо великих розмірах затримано екс-керівника поліції Одещини

Під час спільної спецоперації Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та за участі Національного антикорупційного бюро України затримано колишнього начальника поліції Одеської області. Про це повідомляє Нацполіція

Колишньому начальникові поліції Одеської області інкримінується причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Керівництво Національної поліції України наголошує на непримиренному ставленні до будь яких порушень законодавства, незважаючи на ранги співробітників, а також наполягатиме на об’єктивному розслідуванні та притягненні винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.