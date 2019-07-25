Росія в очікуванні нових санкцій

Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, який майже два роки розслідував втручання Росії у вибори США і підозри про змову команди Трампа з Кремлем, свідчив у Конгресі, Голос Америки.

На слухання в Юридичному комітеті Палати представників США він підтвердив, що слідчі прийшли до висновку про те, що уряд Росії систематично і широкомасштабно втручалася в президентські вибори в США 2016 року.

Зокрема, законодавці почули підтвердження того, що тодішній глава передвиборної кампанії Пол Манафорт ділився з Костянтином Климником, якого звіт незалежного прокурора США пов’язав зі спецслужбами Росії, інформацією про стратегії кампанії кандидата Трампа та за опитуванням американських виборців у критично важливих для перемоги штатах.

Спецпрокурор Мюллер також підтвердив, що між представниками передвиборної команди Трампа та російськими агентами за цей час було 126 контактів.

Американський народ дізнався про кілька речей. По-перше, росіяни хотіли, щоб Трамп переміг. По-друге, Росія провела систематичну і широкомасштабну киберкампанію. Росіяни зламали комп’ютери Демократичного національного комітету і отримали доступ до передвиборної стратегії демократів. Голова передвиборної кампанії республіканців зустрічався з російськими агентами і неодноразово надавав їм внутрішню інформацію, результати опитувань та інформацію про виборчі настрої в ключових штатах. У той час, коли росіяни купували місця для реклами і поширювали пропаганду з метою впливу на результати виборів, вони були озброєні інсайдерською інформацією, яку вони вкрали, зламавши комп’ютери демократів, і яку їм надав голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт.

Для американських політиків це доказ необхідності нових антиросійських санкцій. Кілька законопроектів на цю тему лежать в Конгресі. Але заява Роберта Мюллера дає їм шанс. А це означає, що заборона на операції з російським держборгом і бан для всіх банків на доларові транзакції з Росією може стати реальністю. Що для російської економіки обернеться самим серйозним шоком з часів дефолту 1998 року.

Трампу можна буде пред’явити обвинувачення, коли він залишить посаду президента США, — Мюллер. ВІДЕО

Дональду Трампу можна буде пред’явити звинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Про це заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання у вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп.