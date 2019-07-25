Андрій Ілларіонов: Путін тримає паузу. Зеленському приготуватися

Володимир Путін чекає формування нового уряду в Україні, з’ясування того, які позиції хто в ньому займе, хто стане міністрами закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, якою буде політика нового кабінету під керівництвом нового президента. До цього часу Путін, схоже, буде намагатися тримати паузу.

Що може статися далі? Природно, Путін не буде припиняти підтримку сепаратистів, не буде виводити війська з Криму і Донбасу, не буде повертати Україні окуповані території. Для Володимира Зеленського та майбутнього уряду перші півроку після формування парламентської коаліції і потім кабінету часом непростого навчання і нелегкого оволодіння уроками міжнародної дипломатії.

Ті, хто не дуже знайомий з підходами Кремля, мають ілюзії, ніби можна почати відносини з Путіним з чистого аркуша і укласти з ним працюють угоди без нанесення шкоди Україні. Щоб зрозуміти, що це ілюзії, українській владі буде потрібно якийсь час. Можливо, не менше півроку, коли нова влада, хочеться сподіватися, зможе усвідомити ризики виконання дуже небезпечних для України Мінських угод.

Хотілося б також, щоб психологічно важкий процес навчання основ міжнародної дипломатії не надто б затягнувся. Тому що рано чи пізно від цієї наївної позиції доведеться відмовитися. Поки нова влада сама в цьому не переконається, їй, очевидно, буде непросто змінити свій нинішній підхід.

Путіну цей конфлікт вигідний.

Володимир Путін

znaj.ua

Перше. Зовнішньому споживачу він пропонує картину, ніби влада Росії є безневинними овечками, яких покарали ні за що, а Захід начебто зробив багато помилок. Тому поки він їх не виправить, невинна Росія нічого робити не буде. Наприклад, нещодавно російська делегація повернулася в ПАРЄ, незважаючи на те, що Кремль продовжує вести агресію проти України, а Крим, як і раніше їй не повернуто. Ця історія дозволяє Путіну заявити: «Ось бачите, ми були праві, а вони – ні. Перший крок до виправлення своїх помилок Європа зробила. Зробить і наступні. Треба просто вміти чекати. Нам довелося чекати 5 років, але в цій боротьбі виграли ми. Тому будуть і інші кроки – раніше чи пізніше. У випадку з ПАРЄ знадобилося 5 років, в інших випадках термін буде іншим. Але так чи інакше Захід все одно відмовиться від своєї позиції, а ми нічого змінювати не будемо». Те ж саме Путін скаже і в Росії: бачите, ми витримали ці 5 років. Значить, і санкції рано чи пізно теж скасують.

Друга. Наявність дипломатичної напівізоляції дозволяє Путіну підтримувати жорстку дисципліну в російській системі влади. Ще в грудні 13 року для працівників держапарату і силовиків були введені обмеження на поїздки за кордон. Потім ці обмеження були посилені. Тепер не мають легальної можливості виїзду за кордон кілька мільйонів людей, які працюють в держапараті і службовців в силових структурах Росії. Таким чином, у Путіна з’явився новий інструмент для контролю над держапаратом та силовиками, підкріплений тепер ще й зовнішніми санкціями.

Третє. Санкції – як секторальні, так і персональні – змусили багато великих бізнесменів прийняти принципові рішення для себе – або виводити кошти за межі Росії і перебазуватися на Захід. Або ж навпаки – виводити кошти з Заходу і повертатися в Росію. Ті, хто був змушений перебратися в Росію, стали більш залежними від Путіна. Західні санкції не перетворили їх на антипутінських революціонерів. А навіть зміцнили путінський режим, давши йому покірність і підтримку з боку частини великих бізнесменів.

Четверте, найголовніше. Для Путіна війна проти України носить особливий, сакраментальний характер. В його уявленні важливе місце займає поняття так званої «історичної Росії». Це не тільки відмова у визнанні існування таких народів, як українці та білоруси. Це і сприйняття ним його війни проти України не лише як війни за територію, але і як священної війни «русского мира» за відвоювання у «ворожих сил» свідомості мільйонів людей.

Якщо у 2014 році Україні вдалося відстояти Крим і Донбас, то така теза міг би і не закріпитися в його свідомості. Але за 5 років конфлікту такого роду фантазії глибоко вкоренилися в його голові. 9 травня на параді в Москві вперше в публічній промові, та ще перед військами, він застосував термін «історична Росія». До цього моменту він використовував його лише у статті 2012 року. У ній він пояснював, що під «історичним державою Росія» він розуміє територію так званої «великої Росії», що склалася в 18 столітті.

Іншими словами, західна межа «історичної Росії» близька до кордонів Російської імперії після трьох поділів Речі Посполитої. Виходить, що до такої «історичної Росії» Путін відносить велику частину сучасної України за винятком лише Галичини, Закарпатської України та Буковини.

Як відомо, увага української суспільної думки нині прикута насамперед до Донбасу, і вже менше до Криму. А у Путіна в голові сидить не Донбас і не Крим, а вся Україна до західних кордонів Російської імперії станом на кінець 18 століття.

Українським колегам, що збираються досягти проривів на переговорах з господарем Кремля, слід мати на увазі, з ким вони мають справу, і які мрії особи, з якою вони збираються сідати за стіл переговорів.

Андрій Ілларіонов