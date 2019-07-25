Оточений озброєними людьми: спливло фото Путіна 20-річної давності

У мережі з’явилося фото президента Росії Володимира Путіна біля літака в Ботлихе (республіка Дагестан) в 1999 році. Біля нього – озброєні люди і чоловіки в ділових костюмах.

Кадр розмістив в Instagram російський журналіст, головний редактор, співвласник і ведучий радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

Він повідомив, що чоловік з кулемет-автоматом праворуч – новопризначений в. о. губернатора Астраханської області Ігор Бабушкін. На знімку Путін перемовляється з головою Держради Дагестану Магомедалі Магомедовим.

Росіянам явно не сподобалося нове призначення. Вони почали невдоволено коментувати фото.

«Відчуття від фото, що на розбирання або сходняк завітав «братан», «Які у Росії охоронці «талановиті» управлінці», «Ганьба Росії. Путін – злидні», – написали користувачі.

Пізніше знімок прокоментував і сам Ігор Бабушкін. «Хороша фотографія. Вона така жива, там ніхто не позував», – розповів він «Комсомольській правді».

Оригінал фото

Комсомольська правда

За інформацією видання, в серпні 1999 року в ранзі прем’єр-міністра Росії Володимир Путін прибув в Ботлих (Дагестан), щоб ознайомитися з обстановкою на місці недавніх боїв з загонами ісламських екстремістів. Саме з вторгнення бойовиків в цей район почалася друга чеченська кампанія.

Бабушкін розповів, що він прилетів туди у складі передової групи. За його словами, кадр йому дуже дорогий, і пообіцяв повісити цю фотографію у своєму кабінеті.

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