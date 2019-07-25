Почалися пологи після ДТП: у Маріуполі поліцейські стали «котячими хрещеними» і захопили українців

У Маріуполі поліція врятувала кішку, яка почала народжувати після того, як її збила машина.

За даними прес-служби Патрульної поліції України, поранена тварина посеред вулиці виявив очевидець і викликав правоохоронців.

«Коли інспектори прибули на місце, кішка вже народила двох кошенят. Не вагаючись, патрульні поклали маму і двох її дитинчат в салон службового автомобіля і відвезли до ветеринарної клініки. Там з’явився на світ ще один малюк. Травмовану маму прооперували. Зараз вона і новонароджені кошенята знаходяться під наглядом лікарів», – сказано в повідомленні.

У відомстві висловили подяку небайдужому українцю, який не залишився осторонь і допоміг врятувати поранена тварина. У коментарях користувачі захопилися патрульними з-за вчинку. «Молодці», «Спасибі», «Шкода кішку», – написали в мережі.

Кішку повантажили в службове авто