Слідчі ДБР заробляють більше Зеленського

Розмір середньої заробітної плати слідчих Державного бюро розслідувань перевищує 46 тис. гривень. Про це повідомили у відомстві за інформаційним запитом «УНН»

«Відповідно до порядку обчислення середньої заробітної

плати, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 8 лютого

1995 №100, середня заробітна плата слідчого Державного бюро

розслідувань становить 46 тисяч 312 гривень», — повідомили в ГБР.

Варто відзначити, що розмір середньої зарплати в ГБР перевищує

суму, яку за свою роботу отримав президент України Володимир

Зеленський за два попередніх місяці.

Раніше SKELET-info з посиланням на інформацію Державного управління справами повідомляв, що заробітна плата чолі української держави в травні 2019 року, з моменту вступу на посаду, була нарахована в розмірі посадового окладу – 12 тис. 727 гривні, а в червні – 28 тис. гривень.