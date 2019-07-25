Президенту Чехії Мілошу Земану загрожує відставка через порушення Конституції

Верхня палата чеського парламенту проголосувала за те, щоб висунути звинувачення проти президента Мілоша Земана за грубі порушення Конституції. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на АР.

Сенатори звинуватили Земана в тому, що він не діяв відповідно до конституції в восьми випадках, включаючи відмови призначити міністрів, призначених урядом. Якщо суд погодиться з обвинуваченнями, Земан втратить президентство, в основному церемоніальну роботу.

Сенат, який контролюється опозицією, в середу проголосував за подачу звинувачень в Конституційний суд. Сам Земан заперечує свою провину.