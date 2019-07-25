Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президенту Чехії Мілошу Земану загрожує відставка через порушення Конституції

25.07.2019

Верхня палата чеського парламенту проголосувала за те, щоб висунути звинувачення проти президента Мілоша Земана за грубі порушення Конституції. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на АР.

Сенатори звинуватили Земана в тому, що він не діяв відповідно до конституції в восьми випадках, включаючи відмови призначити міністрів, призначених урядом. Якщо суд погодиться з обвинуваченнями, Земан втратить президентство, в основному церемоніальну роботу.

Сенат, який контролюється опозицією, в середу проголосував за подачу звинувачень в Конституційний суд. Сам Земан заперечує свою провину.

Читайте також:   У Польщі набув чинності скандальний закон про Голокост і бандерівців
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *