“Провіз на капоті сотню метрів”: топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті (відео)

У Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.

Справою вже зайнялося Державне бюро розслідувань.

ДТП трапилася увечері 23 липня на трасі біля села Ракошино (щоб подивитися відео, проскрольте донизу).

Позашляховик Volkswagen Touareg, яким керував чиновник, на смерть збив 22-річного Юрія Дідо – працівника служби ремонту автодоріг. Молода людина – житель с. Страбичово Мукачівського району. У нього залишилися мати і дві сестри, одній із яких 14 років.

Обставини події поки не розголошують ні поліція, ні ДБР. За даними ГУНП у Закарпатській області, на момент ДТП водій був тверезий. Після аварії його доставили в реанімацію.

За даними журналіста Віталія Глаголи, автомобілем керував Олександр Гопа – перший заступник начальника головного управління ДФС Закарпаття. Він зазначив, що чоловік також отримав травми, водночас з авто вийшов сам.

“Удар був дуже сильний і швидкість перевищена 100%. Це за словами поліцейських, які були на місці”, – додав він.

Про те, що водій мчав на високій швидкості, кажуть і очевидці ДТП. “96 метрів провіз загиблого на капоті, швидкість, кажуть, 200 км/год була”, – написав у Facebook Олександр Боднар.