Карасьов назвав імена майбутніх прем’єр-міністра, генпрокурора і ключових міністрів

Політичний експерт Вадим Карасьов назвав імена можливих прем’єр-міністрів, генерального прокурора і ключових міністрів.

Про це заявив політичний експерт Вадим Карасьов в ефірі великого політичного ток-шоу «Український формат» на телеканалі NEWSONE.

«Руслана Демченка я знаю, оскільки я був радником і глави Адміністрації, і радником президента, а Руслан був першим помічником президента Ющенка. Він дуже кваліфікований і професійна людина, і такі люди затребувані», — сказав Карасьов.

«Що стосується прем’єр-міністра, то їм стане швидше за все Гончарук або Устенко. Данилюка вже прилаштували у РНБО, щоб на прем’єра не рухати. Абрамавичус вже в Наглядовій раді з Укроборонпрому, тобто, теж вже при справі», — уточнив він.

«З приводу генпрокурора, то президент вже дав зрозуміти, що їм, швидше за все, стане Руслан Рябошапка. По міністру оборони вже кандидатура теж є – це нинішній міністр, силовик. Міністром фінансів залишиться Маркарова, це хороший фахівець, вона готує цей бюджет», — розповів експерт.