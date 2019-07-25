Курс НБУ на 25 липня. Долар впав на 12 копійок, а євро відразу на 21

Сьогодні, 25 липня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,52 грн/дол. У порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав відразу на 12 копійок.

Євро також знизився в ціні і коштує сьогодні вже 28,42 гривні, що на 21 копійки менше, ніж напередодні вранці. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Таким чином, зміни курсу, надані Нацбанком України, виглядають наступним чином:

долар — 25.516300 грн (-0,012);

євро — 28.425158 грн (-0,21);

російський рубль — 0.404270 грн (-0,002).

Зазначимо, що порівняно з 24 липня курс всіх валют знизився.