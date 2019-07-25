Повінь – зміна системи

Menu
Close

Курс НБУ на 25 липня. Долар впав на 12 копійок, а євро відразу на 21

25.07.2019

Сьогодні, 25 липня, офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,52 грн/дол. У порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав відразу на 12 копійок.

Євро також знизився в ціні і коштує сьогодні вже 28,42 гривні, що на 21 копійки менше, ніж напередодні вранці. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Таким чином, зміни курсу, надані Нацбанком України, виглядають наступним чином:

  • долар — 25.516300 грн (-0,012);
  • євро — 28.425158 грн (-0,21);
  • російський рубль — 0.404270 грн (-0,002).

Зазначимо, що порівняно з 24 липня курс всіх валют знизився.

Читайте також:   Трагедія в Жовтих Водах: медики Дніпра борються за життя двох постраждалих у ДТП дівчат
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *