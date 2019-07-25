Провал Медведчука: рублі успішно злиті в унітаз

Якось міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав Медведчука лузером. Подібну оцінку кума Путіна дають і багато інші політики. Особливо політики зі стажем.

Парламентські вибори стали черговим підтвердженням: якщо такій особі довіряють проект «реванш», то можна бути більш-менш спокійним.

Так, Медведчук буде в Раді. Але давайте подивимося на його майбутню фракцію.

45 депутатів? Так у попередньому скликанні проросійської фракції було 42. До розколу радянських гэбистов і донецьких бандитів.

І з усіма російськими ресурсами, з усіма бізнесами дружини в Росії, з усіма ВІП-агітаторами з Кремля, з усіма захопленими медіа, медійними колабораціоністами, «експертами» і політиками Медведчук дав аж +3 нардепа? Так дешевше було б докупити їх уже в Раді.

Ще одне. У 2014-му Оппоблок з сателітами (компартія і “трудовики” Тігіпко) взяли 16,42%. Зараз ЗаЖОП з сателітами (Оппоблок і партія Лошарік) мають 18,35%. Приріст — менше 2%. І знову згадайте витрачені ресурси.

І ще. 5 років тому проросійська партія була лідером в 5 областях. Зараз — тільки у двох. Під керівництвом Медведчука проросійська партія втратила лідерство в Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Рублі успішно злиті в унітаз …

У футболі якщо після колосальних витрат на трансфери тренер не дає результат, його женуть з посади. Згадайте колишнього політичного партнера Медведчука Олега Блохіна, як в “Динамо” йому купили купу класних легіонерів, і як він з ними провалився. І де був після цього Блохін?

Коротше. Результатом роботи політичного розкольника і невдаху задоволений. Тепер треба простежити, щоб роль ЗаЖОП в Раді дорівнювала впливу Оппоблока у попередньому скликанні.

Ну і з медіа Медведчука щось потрібно робити. Бо нєфіг медійним колабораціоністам отруювати мізки українців …

Олексій Братущак, опубліковано у виданні в блозі автора на сайті Українська правда