Лисичанськ з-за пожежі позбувся половини тролейбусів — активіст

У Лисичанську Луганської області внаслідок пожежі місто позбувся половини тролейбусного парку.

Про це у Facebook повідомив громадський активіст Анатолій Рижков.

За словами активіста, який ратує за відновлення електротранспорту в Лисичанську, внаслідок пожежі в Лисичанську згорів один з двох тролейбусів.

«Ну що, друзі, у нас пару днів тому, в Лисичанську, згоріла половина тролейбусного рухомого складу. З двох раніше курсують по місту, тепер у місті залишився лише один робочий тролейбус, і той дихає ледве-ледве. Думаємо далі?», — пише Рижков.

Житель Лисичанська приводить в приклад Краматорськ, в якому нещодавно закуплені п’ять тролейбусів на автономному ходу і відкриваються нові маршрути. У той же час в депресивному Лисичанську залишився один маршрут та один тролейбус.