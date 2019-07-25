Під Хмельницьким на рейках знайшли тіло дитини

Вранці в четвер, 25 липня, в Хмельницькій області між залізничними коліями було виявлено тіло 11-річної дитини, яка потягом поверталася додому з відпочинку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції області.

Страшну знахідку виявили в селі Волоське. Як зазначається, 11-річний киянин повертався додому поїздом “Рахів-Київ”.

“Близько 6:00 години на лінію “102” надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка”, – йдеться в повідомленні поліції.

Обставини і причина смерті дитини з’ясовуються.