На Київщині родич розбещував 6-річну дівчинку

Поліція затримала чоловіка-збочинця в одному із сіл Васильківського району. Від негідника постраждала шестирічна дівчинка.

У ході досудового розслідування було встановлено, що близько 17.00 дитина підходила до свого помешкання. Біля будинку її зустрів чоловік, з яким вона перебуває у родинних відносинах і з метою задоволення своїх сексуальних потреб, запропонував їй зайти до хати. Мовляв, хоче навчити як «переглядати іграшки на мобільному телефоні». Про це повідомляє поліція Київської області

Довірлива дитина погодилась. Користуючись її безпорадністю та відсутністю батьків чи інших дорослих осіб, які б могли перешкодити вчиненню цього злочину, почав чинити розпусні дії.

У ході слідства було опитано рідних дівчинки та її саму. При допиті ж самого розпусника, останній у скоєному зізнався.

Старшим слідчим Васильківського відділу поліції складено та вручено розпуснику письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх,-караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.)

До суду подано клопотання щодо застосування до чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.