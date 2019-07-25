«Спати неможливо»: в окупованому Алчевську «віджатий» меткомбінат труїть городян нічними задушливими викидами

В окупованому Алчевську Луганської області місцевий металургійний комбінат, «націоналізований бойовиками «ЛНР», ночами відключає фільтри, у зв’язку з чим городяни вимушені страждати від нестерпного смороду.

Про це в одній із соціальних мереж пишуть мешканці міста.

«Цікаво, до яких пір ми будемо терпіти щоденну сморід з заводу по ночах? Як тільки починає темніти і до ранку такий сморід стоїть всю ніч, неможливо відкрити балкон! А адже на вулиці спека і люди просто задихаються! Керівництво заводу, включайте фільтри, а не економте, не страждайте фігньою! Дістали, безсовісні, майте совість і не знущаєтесь над нами. І так в місті зашкалює онкологія і захворювання дихальних органів», — скаржиться одна з мешканок Наталія В.

«Так запах сильний варто спати неможливо»;

«Хто там працює, кажуть, що фільтрів вже давно немає»;

«Це ще мало хто бачить, який жах коїться ночами і у вихідні дні, 2012, 2013рр, так і в 2014р такого неподобства не було точно. Виходить, приблизно до 2016г були хоч якісь можливості в плані очисних фільтрів, а в 18-19гг все зникло і «нічого не було…», куди ж поділося, якщо не секрет?», — так коментують те, що відбувається жителі міста.

За словами співробітників «АМК», фільтри на даний момент на підприємстві відсутні, і в нічний час на місто здійснюються викиди різних речовин.

Офіційно підприємство ситуацію не коментує.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Алчевський металургійний комбінат в рамках «націоналізації» перейшов під контроль структури «Внешторгсервис», яку пов’язують з ім’ям збіглого українського олихарха Сергія Курченко.