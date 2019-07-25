Юрист пояснив, що у разі скасування депутатської недоторканності постраждає Порошенко

При скасуванні депутатської недоторканності постраждає екс-президент України Петро Порошенко.

Про це заявив кандидат юридичних наук Геннадій Дубів.

За його словами, у випадку скасування за ініціативою президента Володимира Зеленського депутатської недоторканості можна буде «кошмарити» народних депутатів кримінальними провадженнями.

Юрист зазначив, що при будь-яких виборах в нашій країні нам кажуть про зняття депутатської недоторканності

«У свідомості обивателів закріпилося, що депутати, навіть коли застосовували рукоприкладство, відповідати за це не повинні», — додав він.

Геннадій Дубной пояснив, що заарештувати, притягнути депутата можна згідно з постановою Верховної Ради.

Юрист зазначив, що для ухвалення цього рішення необхідно набрати 300 голів у парламенті.

Він підкреслив, що якщо дане рішення буде прийнято, то очевидно те, що постраждає Петро Порошенко.

«Якщо рішення про зняття депутатської недоторканності буде прийнято, Петро Порошенко очевидно постраждає. Гасло „Зробимо разом“ в свідомості народу означає насамперед посадку корупціонерів», — сказав Геннадій Дубнов.