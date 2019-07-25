Знаки, що попереджають про хвороби щитовидки: дослідження ендокринологів США

Нехай нікого не вводить в оману крихітний розмір залози у формі метелика, розташованої у нас на шиї. Це – одна з найважливіших залоз нашого організму. Від щитовидки залежать його багато життєво важливі функції. Проте близько 60 відсотків людей на планеті не знають, що їх щитовидна залоза не справна.

Американські ендокринологи сформулювали симптоми, що попереджають про наявність захворювання щитовидної залози.

Часті депресії

Ви відчуваєте себе пригніченим, млявим і байдужим до всього. Плачете без видимої причини.

Сонливість

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Таке враження, що ніякої довгий сон не дає вам відчути себе добре відпочив.

Випадіння волосся, сухість шкіри

Коли волосяні фолікули не отримують достатньо гормонів, вони стають слабкими і схильними до ламкості. Волосся випадає. Шкіра стає сухою, лущиться і свербить.

Запор

Зниження функції щитовидної залози призводить до нездатності регулярно і правильно переварювати їжу. Організм не отримує сигналів для роботи в нормальному темпі. В кінцевому підсумку виникає запор.

Різке збільшення ваги

Якщо їжа не перетравлюється належним чином, метаболізм сповільнюється. З-за цього споживана їжа накопичується в організмі у вигляді жиру і не перетвориться в енергію. Це призводить до збільшення ваги.

М’язова біль

Гіперактивна щитовидна залоза може спровокувати послаблення м’язів. Суглоби втрачають еластичність. Метаболізм прискорюється.

Серцева аритмія

Гормональний сплеск може призвести до прискорення серцевого ритму. Паралельно виникає почуття тривоги, занепокоєння.

Високий кров’яний тиск

Якщо серце б’ється швидше, тиск підвищується. З часом з’являються болі в грудях, головний біль. Дихання утруднюється.

Дискомфорт в шиї/горлі

Область шиї запалюється і опухає. Це також може бути ознакою аутоімунного захворювання.

За матеріалами Deccan Chronicle

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