Араби придивляються до купівлі частини бізнесу братів Буряків в Чернівецькій області

брати Буряки

Корпорація «Сварог Вест Груп» братів Сергія та Олександра

Буряків виставила на продаж право оренди близько 20 тис. га в Чернівецькій

області.

Як повідомляє видання «НВ-Бізнес», переговори про купівлю частини земельного банку «Сварог Вест Груп» ведуться з саудівської компанією SALIC, яка раніше придбала в Україні агрохолдинг «Мрію».

За словами одного українського інвестбанкіра, який побажав

не розкривати його ім’я, на продаж виставлено дві ділянки, площею 14 тис. га і

6 тис. га в Чернівецькій області. Вартість угоди, за його оцінками, може

$1,1-1,2 тис. га, тобто оренда землі обійдеться покупцям в $22-24 млн.

Представники SALIC та корпорації «Сварог Вест Груп»

відмовилися коментувати можливу угоду.

«Сварог Вест Груп» є великою агрокомпанією, яка

діє в Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Розмір земельної

банку групи, за її офіційним даними, становить майже 80 тис. га. Компанія

займається рослинництвом, тваринництвом, садівництвом і переробкою.

Як повідомляв SKELET-info, брати Буряки очолили рейтинг братів-багатіїв за версією журналу «Фокус» за 2017 рік. Стан Буряків оцінив в $223 млн, що дало їм право зайняти 29-ий рядок рейтингу. У рейтингу за 2016 рік брати Буряки були на 40-ій позиції – таку ротацію журналісти обґрунтували уточненою оцінкою їх активів.