Араби придивляються до купівлі частини бізнесу братів Буряків в Чернівецькій області

брати Буряки
Корпорація «Сварог Вест Груп» братів Сергія та Олександра
Буряків виставила на продаж право оренди близько 20 тис. га в Чернівецькій
області.
Як повідомляє видання «НВ-Бізнес», переговори про купівлю частини земельного банку «Сварог Вест Груп» ведуться з саудівської компанією SALIC, яка раніше придбала в Україні агрохолдинг «Мрію».
За словами одного українського інвестбанкіра, який побажав
не розкривати його ім’я, на продаж виставлено дві ділянки, площею 14 тис. га і
6 тис. га в Чернівецькій області. Вартість угоди, за його оцінками, може
$1,1-1,2 тис. га, тобто оренда землі обійдеться покупцям в $22-24 млн.
Представники SALIC та корпорації «Сварог Вест Груп»
відмовилися коментувати можливу угоду.
«Сварог Вест Груп» є великою агрокомпанією, яка
діє в Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Розмір земельної
банку групи, за її офіційним даними, становить майже 80 тис. га. Компанія
займається рослинництвом, тваринництвом, садівництвом і переробкою.
Як повідомляв SKELET-info, брати Буряки очолили рейтинг братів-багатіїв за версією журналу «Фокус» за 2017 рік. Стан Буряків оцінив в $223 млн, що дало їм право зайняти 29-ий рядок рейтингу. У рейтингу за 2016 рік брати Буряки були на 40-ій позиції – таку ротацію журналісти обґрунтували уточненою оцінкою їх активів.