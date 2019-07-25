Зеленський попередив депутатів, що їх можуть вигнати з Ради

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з майбутніми народними депутатами від партії “Слуга народу” як з тими, що перемогли опонентів в одномандатних виборчих округах, так і з обраними за партійним списком. Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляє джерело “Української правди”, яке було присутнє на зустрічі, крім Зеленського, там були також голова офісу президента Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Зазначається, що це була мотивувальна зустріч-знайомство, яке тривало близько години.

“Президент нічого особливого не сказав, загальні речі. Був меседж, що ми не йдемо ні на які компроміси — ні з іншими людьми, ні з совістю.

Ще були слова – “залишаємося людьми”, бо нам всім потім дивитися людям в очі.”, – розповів співрозмовник.