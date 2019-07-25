На Житомирщині під час ДТП загорілася автівка: 4 травмованих

У Лугинському районі Житомирської області у результаті ДТП загорівся автомобіль, 4 людей отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Житомирській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 7.00 на 173 км автодороги Київ — Ковель — Ягодин. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції, рятувальники та медики.

“За попередньою інформацією, водій автомобіля „Opel Vivaro“, 64-річний житель Одещини, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, що їхав попереду та у цей час повертав на автозаправну станцію. Унаслідок зіткнення газобалонна установка, що знаходилась у багажнику ВАЗа, вибухнула та спричинила пожежу”, — вказано у повідомленні.

У результаті ДТП травми та опіки отримали водій та пасажири автомобіля ВАЗ, жителі Овруцького району та жителька м. Коростеня. Усіх було ушпиталено до реанімаційного відділення Коростенської міськлікарні.