У Росії нібито знайшли вбивцю проукраїнської активістки

Російські правоохоронці стверджують, що затримали ймовірного вбивцю опозиційної активістки Олени Григор’євої, тіло якої на цьому тижні виявили на вулиці в Санкт-Петербурзі.

Як повідомили в петербурзькому управлінні Слідчого комітету РФ, поліція підозрює в тому, що трапилося раніше судимого уродженця Киргизії і наполягає на побутовій версії вбивства.

Слідчі стверджують, що підозрюваний і убита були знайомі, а в ніч на 21 липня затриманий в стані алкогольного сп’яніння посварився з Григор’євою і завдав їй не менше восьми ножових поранень в області спини, в результаті чого жінка померла на місці.

Крім того, за даними слідства, активістка, яка неодноразово виступала за звільнення Росією військовополонених і політв’язнів українців, “вела асоціальний спосіб життя, неодноразово розпивала спиртні напої, в тому числі в компанії з підозрюваним”.

Та судячи з фото и стрічки в ФБ вбитої Олени, вона аж ніяк не схожа на людину, яка “вела асоціальний спосіб життя”. Жінка виглядала охайно, але яскраві фото з акцій непокори та критичні публікації, дійсно відрізняли її від багатьох громадян РФ

Нагадаємо, що Григор’єва була активісткою демократичного, антивоєнного і ЛГБТ-рухів; вона регулярно брала участь в акції протесту в Петербурзі і неодноразово затримувалася.