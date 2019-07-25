У середу пшениця на обох континентах розгорнулася вгору

До середини тижня падаючий тренд в США і Європі зламався, і котирування пшениці пішли на підвищення в динаміці до відсотка. Американська кукурудза і соя помінялися в напрямку руху. Кукурудза тепер пішла вниз після зростання, а соя підвищилася після падіння. Долар на валютному ринку до 25 липня знизився до фунту, але до євро тільки посилив зростання. Тим самим на французькі та британські котирування надав різний вплив у своєму номіналі. У Лондоні котирування пшениці піднялися на 0,5%, в Парижі на 0,4%, а в Чикаго на 1%. Кукурудза в США впала на 0,6%, а соя зросла на 0,3%. Ріпак в Парижі не змінився, а кукурудза підвищилася, — передає «КазахЗерно.kz».

24 липня на Чиказькій біржі (СВОТ) пшеничні контракти підвищилися з 4,8825 до 4,93 $/бушель, або на 1% ($181,1 за тонну). Кукурудза знизилася з 4,3225 до 4,295$/бушель, або на 0,6% ($168,8 за тонну). Соя зросла з 9,0675 до 9,0975 $/бушель, або на 0,3% ($334,2 за тонну).

В Європі 24 липня на біржі LIFFE в Лондоні пшеничні контракти підвищилися з 146,25 до 147 фунтів за тонну або на 0,5% ($183,3). На біржі MATIF 24 липня пшеничні вересневі контракти зросли з 174,5 до 175,25 євро за тонну або на 0,4%($195,2), грудневі контракти піднялися з 179,25 до 180 євро за тонну або на 0,4%($200,5).

На біржі в Парижі 24 липня контракти ріпаку не змінилися, а раніше піднялися з 374,25 до 376,75 євро за тонну або 421$ за тонну. Серпневі контракти кукурудзи підвищилися з 179,25 до 180 євро за тонну або 200,5$/тонна.

Котирування пшениці в США і Європі у вівторок значно знизили оберти зниження за рамки половини відсотка. Нерішучість ринку особливо проявилася в Європі, де пшениця зрушилася вниз зовсім незначно. Американська кукурудза і соя розійшлися в напрямку динаміці, але в рівних пропорціях. Кукурудза пішла вгору, а соя залишилася в падаючому тренді. На валютному ринку долар набирає вагу до фунта і євро, прагнучи до нових рекордів курсу цих валют. Значення європейських котирувань в доларі при цьому коректуються вниз. У Лондоні котирування пшениці знизилися на 0,1%, в Парижі на 0,1%, а в Чикаго на 0,4%. Кукурудза в США зросла на 0,3%, а соя впала на 0,3%. Ріпак в Парижі підвищився, а кукурудза опустилася.

Заходи пшениці. 1 бушель = 60 фунтів (27,2 кг), 36,74 бушелів = 1 тонна (метрична). Заходи кукурудзи — 1 бушель кукурудзи = 25,5 кг. Один бушель сої приблизно = 27,2 кг