У Норвегії готель зависне над урвищем

Турецька студія архітектурного дизайну Hayri Атак Architectural Design Studio запропонувала неймовірний проект фешенебельного готелю, яка немов здійметься над драматичним пейзажем знаменитих фіордів Норвегії.
Бутік-готель буде вбудований в одну зі скель на запаморочливій висоті. А на його терасах, що відходять від величезної скелі і екстремально нависають над прірвою, постояльці зможуть випробувати на міцність свою нервову систему.
Експрес-інформація по країні
Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.
Прапор
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Столиця – Осло
Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)
Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)
Офіційна мова – норвезька
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,944 (1-я в світі)
ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)
Валюта – норвезька крона
Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією
На верхньому ярусі облаштують велику оглядову площадку, яка одночасно буде служити входом в будівлю. А з трьох нижніх поверхів гості буду насолоджуватися унікальним навколишнім ландшафтом.
На нижньому рівні архітектори задумали розмістити довгий, вузький басейн, який виступає зі скелі, і оглядовий майданчик, де можна буде відпочити.
Поки що бутик-готель існує на рівні заворожливої концепції. Тому не варто поспішати бронювати в ньому номер.
За матеріалами CNN
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