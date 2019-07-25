У Норвегії готель зависне над урвищем

Турецька студія архітектурного дизайну Hayri Атак Architectural Design Studio запропонувала неймовірний проект фешенебельного готелю, яка немов здійметься над драматичним пейзажем знаменитих фіордів Норвегії.

Бутік-готель буде вбудований в одну зі скель на запаморочливій висоті. А на його терасах, що відходять від величезної скелі і екстремально нависають над прірвою, постояльці зможуть випробувати на міцність свою нервову систему.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

Прапор



Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

На верхньому ярусі облаштують велику оглядову площадку, яка одночасно буде служити входом в будівлю. А з трьох нижніх поверхів гості буду насолоджуватися унікальним навколишнім ландшафтом.

На нижньому рівні архітектори задумали розмістити довгий, вузький басейн, який виступає зі скелі, і оглядовий майданчик, де можна буде відпочити.

Поки що бутик-готель існує на рівні заворожливої концепції. Тому не варто поспішати бронювати в ньому номер.

За матеріалами CNN

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