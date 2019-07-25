Автору ролика, в якому Зеленського збиває вантажівка загрожує арешт строком на 5 років

Національна поліція порушила кримінальну справу проти автора відеоролика, в якому Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка. Саме відео активно розповсюджував телеграм-канал Петра Порошенка.

Про це повідомила команда президента у фейсбуці.

“Пам’ятаєте провокаційне відео з вантажівкою, яке розмістив у своєму телеграм-каналі експрезидент Порошенко? Нацполіція порушила кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча»! Ба більше, за цей час старший слідчий з особливо важливих справ головного управління Нацполіції вже зібрав усю інформацію щодо звинувачень і ймовірного автора «шедеврального» відео”, – йдеться в повідомленні.

“Доля автора буде несолодкою – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Нацполіція працює максимально ефективно, і винні будуть покарані найближчим часом. А ми, своєю чергою, будемо розповідати про розвиток подій і зараз просимо максимальний репост”, – додали в команді Зеленського.