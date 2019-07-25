Екс-голова “Партії регіонів” Єфремов прибув до Києва

Колишній народний депутат Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, прибув до Києва. Йому наділи електронний браслет. Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко.

“Він в Києві, браслет надітий”, – сказав адвокат.

Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. У січні 2017-го ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо політика.

Єфремов звинувачується в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також ставиться в провину організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” і державна зрада. Єфремов звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст .341 Кримінального кодексу України.