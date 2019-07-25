Чоловік хотів здати на металобрухт елементи від протитанкових гранат

У Рівненській області у металошукача виявили 150 елементів від протитанкових гранат, серед яких шість – вибухонебезпечні. Про це повідомляє УНН

Так, 24 липня, близько 7:00 чоловіка на підводі, із якої виднілися підозрілі предмети, помітили військовослужбовці Рівненського полігону. Зупинивши погонича, виявили, що той перевозив предмети, схожі на вибухонебезпечні. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП.

Поліцейські вилучили у 68-річного жителя села Мала Любаша 69 елементів інертних протитанкових гранат та 75 хвостових частин до протитанкового гранатомета. Хоча вказані предмети загрози не несли, на возі також перебувала одна бойова головна частина до такого ж гранатомета.

Крім того, правоохоронці оглянули господарство чоловіка, де серед металобрухту виявили п’ять частин артилерійських підривачів із вмістом вибухової речовини.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі Костопільського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та відправили їх на експертизу.