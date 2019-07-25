Кандидат від “Слуги народу” обійшов на окрузі голову облради і депутата Ради

Кандидат від партії “Слуга народу”, адвокат Олексій Кучер виграв у самовисуванця депутата Верховної Ради Анатолія Гіршфельда (група “Воля народу”) вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони) в Харківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з ним, Кучер набрав 50,61%, або 37 127 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Його найближчий суперник, висуванець від партії “Опозиційний блок”, голова Харківської облради Сергій Чернов набрав 11,26%, або 12 654 голосу.

На третьому місці самовисуванець, депутат Ради Гіршфельд – він набрав 16,20%, або 8 265 голосів.

34-річний Кучер народився в Новорайске Херсконской області, адвокат.