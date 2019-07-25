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У Кропивницькому чоловік загинув, упавши з дерева

25.07.2019

У Кропивницькому чоловік впав із дерева та загинув через отримані травми. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.

У судових матеріалах йдеться, що потерпілий впав із дерева за місцем свого проживання з власної необережності. Він отримав множинні травми, зокрема перелом тазу. Помер він у реанімаційному відділенні обласної лікарні.

Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

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